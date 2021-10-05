فادية عبد الغني: "السيرة الهلالية" خطوة كبيرة في حياتي و"العصيان" تغيير لجلدي





حلت الفنانة فادية عبد الغني، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمة الفنانة إسعاد يونس ويعرض علي قناة Dmc.



وقالت الفنانة فادية عبد الغني، إن المؤلف محمد جلال عبد القوى مؤلف" المال والبنون" كان غير مقتنع بها ورفض اسناد الدور إليها لكنها قدمته ببراعه، وأنها كانت حزينة لأنها كانت ستقدم دور اخر ولكن تم إسناده لممثلة اخرى، وقدمت مسلسل "نصف ربيع الآخر" ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه.





وأضافت ان مسلسل "لا" مع يحيى الفخراني كان بصمة مهمة في مسيرتها الفنية، واكسبها خبره، وأن مسلسل "السيرة الهلالية" كان خطوة كبيرة لها في مجال الفن، فيما كان مسلسل "العصيان" بمثابة تغير لجلدها.







