فيتسل: دوري الأمم الأوروبية فرصة لجيل بلجيكا الذهبي

لم تدعم بلجيكا البقاء الطويل في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بلقب كبير، لكن لاعب الوسط أكسيل فيتسل قال إن "النجاح في نهائيات دوري الأمم الأوروبية هذا الأسبوع سيمثل تقديراً للجيل الذهبي للبلاد".





وتحتل بلجيكا صدارة تصنيف "فيفا" منذ 2018، رغم أنها حققت المركز الثالث في كأس العالم في هذا العام وخرجت من دور الثمانية ببطولة أوروبا في يوليو الماضي.





ونال لاعبون مثل الحارس تيبو كورتوا ولاعب الوسط كيفن دي بروين والمهاجمان إيدن هازاراد وروميلو لوكاكو إشادات بقدراتهم لكنهم لم يكللوا جهودهم بلقب دولي.





لكن فيتسل، أحد العناصر البارزة بالجيل الذهبي والذي خاض 116 مباراة دولية، يعتقد أن هناك فرصة لوضع بلجيكا في المكانة التي تستحقها عندما تنافس في قبل نهائي دوري الأمم في إيطاليا.





وستلعب ضد فرنسا بطلة العالم في قبل النهائي في تورينو يوم الخميس، ثم تواجه إسبانيا أو إيطاليا في النهائي أو لتحديد المركز الثالث.





وأبلغ فيتسل مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين: "لا يمكن مقارنة دوري الأمم ببطولة أوروبا، أو كأس العالم، لكنها جائزة يتنافس عليها أربعة منتخبات وإذا فزنا بها ستعد إنجازاً للمجموعة".





وأضاف: "نملك فريقاً قوياً يمكنه مواجهة فرنسا، ولا نحتاج لدافع إضافي وهذا النوع من التحديات ما يرغب فيه اللاعب المحترف".





وكانت المواجهة الأخيرة بين الجارتين في قبل نهائي كأس العالم في سان بطرسبرغ عندما فازت فرنسا 1-0 قبل التتويج باللقب لاحقاً.





وتابع: "تعلمنا مما حدث في 2018 أن نحتفظ بقمة التركيز منذ أول دقيقة حتى الأخيرة، تملك فرنسا لاعبين ممتازين يمكنهم صنع الفارق عندما لا تتوقع ذلك".



