علاء زينهم لـ"صاحبة السعادة": اشتغلت مع الزعيم 16 سنة.. وبكيت بسبب طفل









حل الفنان علاء زينهم، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة"، التي تقدمة الفنانة إسعاد يونس ويعرض علي قناة Dmc.وقال إنه عمل مع الزعيم عادل إمام لمدة 16 عاما، وقدم مسرحيات كثيرة، وكان يقدم فيلم كل 15 يومًا.وأشار إلى إنه يتم ترشيحه لعدة أعمال ولكنها تذهب لممثلين اخرين، لعدم وجود توافق مع المنتجين.وأضاف أنه قدم 8 مشاهد في مسلسل "زيزينيا" مع النجم يحيى الفخراني، بعدها جاء ترشيحه إلى "أوبرا عايدة"، حيث قدم دور "أبو المجد" المحاميوتابع أنه لم يتوقع ان يقدم دور شرير في مسلسل "سكة الهلالي" لأنه يميل الى الأدوار الكوميدية، وأن دور "أبو الحيط" في مسلسل "سلطان الغرام" من النجم الراحل خالد صالح كان دورا مهما في مسيرته الفنية.وحكي موقفًا انه في احد المرات كان يسير في الشارع ووجد طفل يقول لوالده "علاء زينهم اهو" ففرح كثيرا ثم بكى وقام بإحتضانه.