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موعد الترشح لانتخابات الأهلي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
وضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد مبدئي من أجل إجراء انتخابات النادي، وتحديد موعد فتح باب الترشح لها خلال الفترة المقبلة.

"موعد الترشح لانتخابات الأهلي"
وحدد بيبو يومي 25 و 26 أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح من يوم 15 حتى 21 من نفس الشهر، بمشاركة الأعضاء في فروع النادي.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد موعد إجراء والترشح لانتخابات النادي الأهلي، في الاجتماع المقبل المقرر لها الاسبوع المقبل، والكشف عن شروط التقدم للترشح.

ومن المقرر يعلن بيبو عن القائمة التي سيخوض بها الانتخابات الرئاسية بقائمته، حيث ينوي إجراء عدة تعديلات عن قائمته التي استمر بها بالفترة الماضية.

ويتواجد الخطيب في الوقت الحالي في الأراضي السعودية من أجل مناسك العمرة، على أن يكشف عن البرنامج الانتخابي فور عودته المقرر لها يوم 8 من الشهر الجاري.

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