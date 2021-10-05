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فودين يتوقع معركة قوية في البريميرليج هذا الموسم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
توقع لاعب فريق مانشستر سيتي فيل فودين، أن يكون سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قوياً، وذلك عقب تعادل فريقه بنتيجة 2-2 أمس الأحد، مع ليفربول، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مانشستر سيتي، حامل اللقب، سجل هدفين وتعادل مع ليفربول، حامل لقب نسخة عام 2020، ليخرج بنقطة التعادل من المباراة التي أٌقيمت بينهما في ملعب أنفيلد.

و يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة خلف ليفربول الذي يبتعد بدوره خلف تشيلسي المتصدر بفارق نقطة واحدة بعد سبع مباريات، فيما تفصل نقطتان فقط بين أصحاب المراكز الست الأولى في الترتيب.

وقال فودين الذي سجل هدف التعادل الأول لسيتي: "كانت مباراة جيدة من الفريقين، كان بها العديد من الأوقات الحاسمة".

وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع ونستحق المزيد، أنا محبط نوعاً ما بسبب عدم قدرتنا على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، لكنك إذا لم تحقق الفوز، فلا تخسر".

وتابع فودين: "نعلم أن هناك العديد من الفرق في المنافسة على اللقب هذا العام وهذا شيء جيد أن نرى أكثر من فريق واحد يتصدر الترتيب".

وكانت المباراة أمام ليفربول بمثابة نهاية أسبوع كامل لعب فيه الفريق خارج ملعبه، بعدما تغلب على تشيلسي قبل أن يخسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال فودين: "أعتقد أننا لعبنا أمام ثلاث من أفضل الفرق في عالم كرة القدم حالياً، واحداً تلو الآخر".

وأضاف: "بالنسبة لنا في مانشستر سيتي، نحب خوض تلك المباريات ونريد الفوز بها لإظهار إمكانياتنا أمام أفضل اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلاً: "أعتقد أننا في كل مباراة من تلك المباريات أمام تشيلسي وباريس سان جيرمان وليفربول، أظهرنا مدى استعدادنا وقدمنا أداء رائعاً".

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