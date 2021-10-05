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خبير لوائح يكشف موقف الأهلي في أزمة أجاي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أكد محمد بيومي خبير اللوائح أن موقف النادي الأهلي في أزمته مع لاعبه النيجيري جونيور أجاي سليم تماماً.

وقال بيومي عبر برنامج البريمو بقناة ten إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أدار هذا الملف بصورة مميزة.

وأشار إلى أن الأهلي صرف مقدم عقد أجاي ولم يمنعه من المران وهو الأمر الذي لم يتسبب في أزمة قانونية للفريق الأحمر.

وأضاف:" أجاي لن يكسب شكواه ضد الأهلي لدى الفيفا فاللاعب يرفض العروض والأهلي لم يقصر معه على الاطلاق".

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