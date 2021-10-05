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عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 03:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
قدم مارك زوكربيرج، صاحب شركة "فيسبوك"، اعتذارًا إلى المستخدمين الذين تأثرت أعمالهم وحياتهم بالعطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركته.

وقال "زوكربيرج"، في أول تعليق له بعد عودة هذه التطبيقات إلى العمل، في تدوينة نشرها عبر موقع "فيسبوك": "فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وماسنجر يعودون للعمل الآن، آسف على التعطيل اليوم، أعرف مدى اعتمادكم على خدماتنا للبقاء على تواصل مع الأشخاص الذين تهتم بهم".

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وإنستجرام بوجود صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم ومتابعة منشوراتهم ويومياتهم المختلفة.

وعادت خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل من جديد بعد تعطل لأكثر من 6 ساعات كاملة، لتكشف الشركة أنها لم تتعرض لاختراق مشيرة إلى وجود عطل.

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