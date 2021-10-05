علي غزال يكشف سبب رحيله عن سموحة

كشف علي غزال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السابق، عن سبب رحيله عن صفوف النادي السكندري، خلال الفترة الماضية.





وأكد علي غزال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "رحلت عن سموحة بسبب عدم المشاركة، رغم أن الجهاز الفني هو من اختارني بنفسه".





وتابع، "أحمد سامي أبلغني بعدم جاهزيتي للمشاركة بعد شفائي من فيروس كورونا، وقمت بإنهاء العلاقة مع النادي باحترام، ورفضت الاستمرار بسبب عدم المشاركة في المباريات".



