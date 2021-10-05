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علي غزال: الدوري المصري في قاع الدوريات على مستوى العالم

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف علي غزال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السابق، عن رأيه في الدوري المصري الممتاز، مقارنة بالدوريات الأخرى.

وقال علي غزال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " الدوري المصري في المركز قبل الأخير مقارنة بباقي الدوريات التي احترفت بها، والدوري الوحيد الأضعف منه هو الدوري الصيني".

وتابع، "الدوري اليوناني أقوي من الدوري المصري، لكن علي مستوي التنظيم الاتنين واحد".

واستكمل، "مشكلة الدوري المصري في العشوائية وغياب النظام، والفريق الوحيد الذي واجهته وشعرت أنه يلعب بأسلوب معين هو وادي دجلة".

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