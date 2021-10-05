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مدرب حراس الأولمبي يكشف حقيقة خلافه مع شوقي غريب

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
أكد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، أنه لا توجد أزمات بينه وبين شوقي غريب.

وقال أسامة خلال حواره ببرنامج الماتش: "لا توجد أي أزمات بيني وبين شوقي غريب قد تكون سبب في غيابي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد".

وأكمل : "يبدو أن الخطأ الذي ارتكبته خلال فترتي مع المنتخب الأولمبي هو جعل محمد صبحي أفضل حارس مرمى في إفريقيا ومحمد الشناوي أفضل حارس في أولمبياد طوكيو، إذا كان ذلك هو خطأئ فأتمنى أن أكرره".

وتابع: "لمست حب وتقدير الجماهير لي بعد خروجي من الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي".

وأتم: "لم يتحدث معي أحد من مسئولي الكرة في مصر عن خروجي  وأحترم قرارهم".

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