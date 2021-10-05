خيتافي يعلن رحيل مدربه ميشيل

أعلن نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم، عن رحيل مدربه خوسيه ميجيل جونزاليس "ميشيل" عن منصبه.





وكشف نادي العاصمة الإسبانية في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، عن رحيل ميشيل وجهازه الفني ، وهو القرار الذي توصل له مجلس إدارة النادي.





ووجه خيتافي الشكر للمدرب وجهازه الفني على العمل المقدم من جانبهم طوال الفترة الماضية، وعلى تفانيهم في خدمة النادي.





وكان ميشيل قد تولى المهمة في مايو الماضي، خلفا لخوسيه بوردالاس الذي توجه لتدريب بلنسية.





وحقق خيتافي نقطة واحدة فقط في ثماني مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الإسباني، ليحتل المركز العشرين والأخير.



