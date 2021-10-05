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باشاك شهير التركي يقدم مدربه الجديد إيمري بلوز أوغلو

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
 قدم نادي إسطنبول باشاك شهير التركي لكرة القدم، مدربه الجديد إيمري بلوز أوغلو وذلك بعد توليه المهمة خلفا لإيكوت كوجامان الذي رحل عن منصبه.

وذكر الموقع الرسمي للنادي التركي، أن إيمري قاد الفريق في أول حصة تدريبية له بعد توليه المسؤولية ، استعدادا لمواجهة بيشكتاش في المرحلة التاسعة من بطولة الدوري التركي.

وشارك في التدريب كل من سيلجوق شاهين وبيهرام زولاوجلو ودولو أرسلان وبيري باردو، وهم المساعدون لإيمري في الجهاز الفني للفريق.

ويتمتع إيمري بشعبية كبيرة لدى جماهير كرة القدم التركية، كما سبق له اللعب لأندية جالطة سراي وإنتر ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي وفنار بخشة التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني ، ولعب لفريق إسطنبول باشاك شهير في الفترة ما بين عامي 2015 و2019، كما أنه شارك مع المنتخب التركي في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان والتي حصل فيها الفريق على المركز الثالث.

ويحتل باشاك شهير المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط في ترتيب الدوري التركي بعد مرور ثماني مراحل.

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