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غزال يوضح سبب فشل انتقاله إلى الزمالك ووجهته المقبلة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أوضح علي غزال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السابق، سبب فشل انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية.

وقال علي غزال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قيد كاسونجو بدلاً مني هو ما منع انتقالي لنادي الزمالك".

فيما أكد أن طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هو أفضل لاعب وسط في مصر في الوقت الحالي.

فيما كشف، "أول مشاركة لي مع منتخب مصر كانت في عهد شوقي غريب، ولعبت في مركز المدافع وتألقت في هذا المركز وحصلت علي جائزة رجل المباراة، فاستمر شوقي غريب في إشراكي في هذا المركز، رغم أن مركزي الأساسي هو وسط الملعب".

وأشار إلى أن هدفه الأول في الوقت الحالي هو العودة للاحتراف، والثاني هو الاستمرار في مصر لأهداف أخرى غير كرة القدم.

وتابع، "في حال قررت الاستمرار في مصر سوف انتقل إلى نادي يقدرني، وأحصل فيه على فرص حقيقية، لكن إن لم يتوفر ذلك، فليس لدي أي مشكلة في الانتظار بدون نادي حتى يناير".

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