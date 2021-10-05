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دجلة يحدد بيع الدبيس وأحمد شريف للأهلي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:26 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
واصل الأهلي مفاوضاته مع وادي دجلة، بشأن التعاقد مع كريم الدبيس وأحمد شريف خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن هناك موافقة مبدئية من جانب إدارة وادي دجلة على تخفيض المطالب المالية المقدمة لضم الثنائي، من 16 إلى 14 مليون جنيه.

كما ترغب إدارة دجلة في الحصول على نسبة 25% حال قرر الأهلي بيع الثنائى في المستقبل، وحتى هذه اللحظة يتفاوض الأهلي لتخفيض النسبة، من أجل إتمام صفقة الثنائي

ولعب أحمد شريف 12 لقاء مع وادي دجلة وتمكن من تسجيل هدفين مع الفريق في الدوري الممتاز، بينما خاض الدبيس 25 مباراة، وسجّل هدفًا وصنع مثله

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