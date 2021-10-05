الإصابة تبعد مدافع فولفسبورج عن المنتخب الأمريكي

خرج جون أنتوني بروكس مدافع فريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم، من قائمة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية التي تستعد لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب معاناته من مشاكل في الظهر.





واشتكى بروكس من وجود ألم في الظهر عقب خسارة فريقه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 3 في الدوري الألماني، وسيغيب بذلك عن مواجهات جاماياكا وبنما وكوستاريكا في تصفيات كأس العالم.





ويأمل فولفسبورج في أن يكون بروكس جاهزا لمواجهة يونيون برلين عقب نهاية التوقف الدولي يوم 16تشرين أول / أكتوبر الجاري.





ويحتل فولفسبورج المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة.



