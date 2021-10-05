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مبابي يكسر صمته ويكشف تفاصيل مثيرة حول رحيله عن باريس

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أعلن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لأول مرة عن رغبته في مغادرة النادي الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وصرح مبابي عبر شبكة RMC " نعم طلبت المغادرة ، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب فيها في الاستمرار مع الفريق، أردت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي، ليتمكن من إحضار بديل جيد".

وأضاف "لقد منحني باريس الكثير، وكنت دائمًا سعيدًا على مدار 4 سنوات قضيتها هنا، وما زلت بين صفوفه".

وأوضح المهاجم الفرنسي الشاب "لقد حسمت موقفي في وقت مبكر بما يكفي، حتى يتمكن النادي من التصرف".

وتابع مبابي: "أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر سويا، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، سأبقى".

وأردف: "قال الناس واجهت 6 أو 7 عروض لتمديد عقدي بالرفض، وأنني لم أعد أرغب في التحدث إلى ليوناردو، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق".

وأكمل: "أبلغوني بأنني سوف انقل مفاوضاتي من ناصر الخليفي رئيس النادي، ولا أعلم هل هذا معناه أن ليوناردو لم يتوصل لحل معي".

وأتم "على المستوى الشخصي، لم يعجبني قول (إنه يطلب الرحيل في الأسبوع الأخير من أغسطس لأبدو وكأنني لص، لأنني قلت في نهاية يوليو إنني أريد المغادرة".

وينتهي عقد مبابي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، وتفاوض ريال مدريد لضمه حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة تعثرت بسبب تعنت مسؤولي النادي الباريسي.

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