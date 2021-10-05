أجاي يصدم الأهلي بهذا التصرف

يمر النيجيري جونيور أجايى، لاعب النادي الأهلى، بأسوأ فتراتها نع الفريق، وذلك عقب وضعه على قائمة الانتظار ورفضه كل العروض التى وصلته للرحيل عن الفريق خلال الفترة الماضية.





ويتواجد اسم جونيور أجاي ضمن قائمة الانتظار في النادي الأهلي، بعدما استكمل الأحمر قائمة الخماسي الأجنبي.





وخاطب النيجري الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمى لفسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، وطالب بالحصول على 900 ألف دولار قيمة تعاقده مع النادى عن موسمه الأخير.





وتسمح لائحة القيد للدوري في الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب فقط، مع معاملة اللاعب الفلسطيني على أنه لاعب مصري.





وعرض النادي الأهلي على أجاي الحصول على 450 ألف دولار وفسخ العقد، لكن أجاي رفض وأصر على البقاء داخل الفريق.





وطالب أيضًا بالحصول على مستحقاته المادية، وهي 850 ألف دولار، قيمة راتبه في آخر مواسمه في عقده مع المارد الأحمر.



