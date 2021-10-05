Advertisements

تايوو أونيي يدعم قائمة نيجيريا في تصفيات المونديال

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر

انضم تايوو أونيي مهاجم فريق يونيون برلين، إلى صفوف منتخب نيجيريا للمرة الأولى في مسيرته استعدادا لمواجهتي إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا في تصفيات كأس العالم2022 ، وذلك بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجاري من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وكان أونيي قد سبق له اللعب مع المنتخب النيجيري في فئة الشباب، قبل أن ينضم للفريق الأول في مباراتي لاجوس يوم الخميس المقبل، وبانجي يوم الأحد.

وسجل أونيي هدفين في فوز فريقه على ماينز 2 / 1، يوم السبت الماضي، ليتصدر ترتيب الهدافين لدى فريقه برصيد خمسة أهداف.

وكان يونيون برلين قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن لاعبه جوليان رايرسون انضم إلى النرويج استعدادا لمواجهتي تركيا ومونتينجرو في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل يونيون برلين المركز السابع برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري الألماني.

أخبار تهمك

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ أقل من ساعتين

رسالة نارية من مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يومين

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ نصف ساعة

مبابي يفاجئ ميسي بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ يوم

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ يوم

تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الأهلي مع صفقتين ناريتين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ ساعتين

رقم خرافي.. محمد صلاح يصدم ليفربول بشأن تجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 13 ساعة

مبابي يعترف بسب نيمار دا سيلفا

منذ ساعة و 23 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:21 م

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

03:31 م

عاجل.. مؤشر قوي يقرب الزمالك من ضم " المايسترو "

02:50 م

عاجل.. الأهلي يواصل ملاحقة " الهارب " ويلجأ للكاس

03:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements