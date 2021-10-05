تايوو أونيي يدعم قائمة نيجيريا في تصفيات المونديال





انضم تايوو أونيي مهاجم فريق يونيون برلين، إلى صفوف منتخب نيجيريا للمرة الأولى في مسيرته استعدادا لمواجهتي إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا في تصفيات كأس العالم2022 ، وذلك بعد تألقه مع فريقه في بداية الموسم الجاري من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).





وكان أونيي قد سبق له اللعب مع المنتخب النيجيري في فئة الشباب، قبل أن ينضم للفريق الأول في مباراتي لاجوس يوم الخميس المقبل، وبانجي يوم الأحد.





وسجل أونيي هدفين في فوز فريقه على ماينز 2 / 1، يوم السبت الماضي، ليتصدر ترتيب الهدافين لدى فريقه برصيد خمسة أهداف.





وكان يونيون برلين قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن لاعبه جوليان رايرسون انضم إلى النرويج استعدادا لمواجهتي تركيا ومونتينجرو في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.





ويحتل يونيون برلين المركز السابع برصيد 12 نقطة في ترتيب الدوري الألماني.



