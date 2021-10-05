موقف بعد الشافي من لقاء الزمالك وتوسكر الكيني

هناك حالة من الشكوك حول لحاق محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في كينيا.





جاء ذلك بعد خضوع اللاعب لحقن في الركبة بسبب إصابته من قبل في الغضروف، ولم يتم الشفاء من تلك الإصابة حتى الآن.





ولم يشارك عبد الشافي في التدريبات السابقة للفريق أو في ودية بيراميدز قبل حصول الفريق على راحة لمدة خمسة أيام، مما يقلص فرصة اللاعب في اللحاق بمباراة الذهاب أمام بطل كينيا.





ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.



