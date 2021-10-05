الكشف عن حقيقة مفاوضات الوحدة الإماراتي لضم أشرف بن شرقي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس مفاوضات نادى الوحدة الإماراتى مع أشرف بن شرقى لاعب الزمالك.





وقال خلال حلقة اليوم من برنامجه "ساعة مع شوبير" الذى يقدمه على راديو "أون سبورت إف إم": "إنه تواصل مع راشد الزعابى، رئيس شركة الكرة بنادى الوحدة الإماراتى، وأكد له أن بن شرقى عرض علينا وكان هناك ترحيب بضمه، لكن لما سألنا صاحب العرض بوجود تفويض من عدمه كان رده بالنفى فأغلقنا الصفحة".





وتابع: "أن الزعابى أكد النادى أغلق صفحة الضم الدولى المغربى حتى لو كان متاحا فى يناير بعد ضم لاعب من براجا البرتغالى.. أما على معلول لم نفكر فى ضمه".





وفي سياق آخر، كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي رافض التجديد للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، مشددًا أنه يريد وضع شرط جزائي في العقد وهو ما يرفضه مسئولى الزمالك في الوقت الحالي.



