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أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يفتقد الهولندي رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة الإسباني، 12 لاعبا قبل معركة تقرير مصيره مع الكتالوني، والتي ستبدأ عقب انتهاء الأجندة الدولية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن 12 لاعباً من برشلونة، سيغيبون عن تدريبات برشلونة لالتحاقهم بمنتخباتهم الوطنية لمواجهة الالتزامات الرسمية، و كلهم سيعودون قبل ثلاث لقاءات مهمة لبرشلونة، ضد فالنسيا ودينامو كييف وريال مدريد.

واللاعب الذي سيصل لاحقًا هو رونالد أراوخو، الذي سيلعب رفقة منتخب بلاده، أوروجواي في البرازيل فجر الخميس 14 أكتوبر، أى قبل أقل من 72 ساعة من مواجهة الخفافيش الصعبة.

وكان كومان قد قرر، مواصلة التدريبات الجماعية، حتى غد الأربعاء، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية حتى يوم الاثنين المقبل.

ويتواجد البلوجرانا في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي جعبته 12 نقطة.

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