أفشة يغيب عن مواجهة الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

وافق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، علي طلب محمد مجدي "أفشة:، لاعب الفريق، بمنحه راحة من رحلة السفر إلي النيجر لمواجهة الحرس الوطني في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.





وشارك "أفشة" في تدريبات الفريق، أمس، ورفض الحصول على راحة سلبية بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالدوحة.





وكشف مصدر مسئول عن أن اللاعب طلب تأجيل منحه راحة أسوة بزميله محمد شريف، الذي حصل على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد خروجه من حسابات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة.





سبب غياب أفشة عن مواجهة بطل النيجر

وأضاف المصدر أن أفشة اتفق علي دخول عش الزوجية يوم 12 أكتوبر الجاري، الذي سيكون قبل سفر بعثة الفريق إلي النيجر بـ24 ساعة.





ومن المقرر أن يتم استبعاد اللاعب من مباراة الذهاب أمام الحرس الوطني علي أن يتم تجهيزه في لقاء الإياب بالقاهرة.