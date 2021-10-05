وكيل أعمال فرانك كيسي يرفض التعليق على مستقبله

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن جورج أتانجانا وكيل أعمال الإيفواري فرانك كيسي نجم خط وسط ميلان الإيطالي رفض توضيح مستقبل النجم الإيفواري في الموسم المقبل.





وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن عقد كيسي مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل النجم الإيفواري إلى اتفاق مع الروسونيري بشأن التجديد حتى الآن بسبب الاختلاف بشأن قيمة الراتب السنوي.





وألمح الموقع الإيطالي أن تواجد أتانجانا في مباراة ميلان وأتالانتا أمس الأحد ضمن منافسات الجول ة السابعة من الدوري الإيطالي.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن العديد من التقارير الصحفية ربطت كيسي بالانتقال مجانًا إلى برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.





وعن مستقبل كيسي، قال أتانجانا في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي:"هذا السؤال يوجه لمسئولي ميلان، أنا هنا فقط من أجل مشاهدة المباراة".



