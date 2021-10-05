على غزال: تعرضت للتنمر في مصر.. والمبرر دائمًا "خفة دم"

أكد علي غزال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السابق، أنه تعرض للتنمر في مصر بسبب إنعدام الأخلاق.





وتابع، " التنمر الذي واجهته في مصر سببه الأول هو إنعدام الأخلاق، واتخاذ تلك الأمور تحت مبدأ خفة دم المصريين، لكن ده مش خفة دم، ده اسمه تنمر".





واستكمل، "لم أتعرض للتنمر طوال سنوات في الاحتراف الخارجي، وتعرضت له في بلدي مصر".





وأشار، "سوف ألجأ للإجراءات القانونية إذا تعرضت للتنمر في مصر مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك عقوبات رادعة للمتورطين في مثل تلك الأمور".



