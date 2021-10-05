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مبابي: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تحدث الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن مستقبله وتجديد عقده مع العملاق الفرنسي مع اقترابه على الانتهاء في يونيو 2022.

وأجرى مبابي حوارًا مع شبكة "RMC" الفرنسية للحديث عن مستقبله وما حدث في الصيف الماضي، حيث قال: "طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان".

وتابع: "لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تمديد عقدي فيها، أردت أن يحصل النادي على مبلغ جيد من أجل التعاقد مع بديل مناسب".

وأكمل: "باريس سان جيرمان نادٍ قدم لي الكثير، لطالما كنت سعيدًا خلال السنوات الأربع الماضية، وما زلت كذلك، لقد أبلغت النادي مبكرًا بما يكفي ليتمكن النادي من البحث عن بديل، أردت أن يفوز الجميع بصفقة جيدة".

وأشار: "لكني احترمت قرار النادي، وأبلغت الإدارة إذا كانوا لا يريدون رحيلي سأبقى".

وواصل: "لقد خرجت الكثير من الشائعات حولي، بداية من رفضي 6 إلى 7 عروض لتمديد العقد أو أنني لا أريد التحدث مع ليوناردو بعد الآن، لكن كل هذا ليس صحيحًا على الإطلاق".

وأتم: "لكن موقفي كان واضحًا منذ البداية، قلت إنني أريد الرحيل وقلت ذلك مبكرًا في يوليو الماضي، ولم أنتظر حتى الأسبوع الأخير من أغسطس كما ادعت الإدارة وجعلوني كما لو أنني لص".

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