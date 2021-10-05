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عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 04:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدر موقع فيسبوك بيانًا، أعلن فيه أن خللًا تقنيًا داخليًا تسبب في تعطيل عمل المنصة الذي حدث قبل ساعات، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد البيان أنه لا دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقني، موضحًا أن التذبذب في الشبكة تسبب بخلل في التواصل بين مراكز البيانات، وأن الخلل سببه تعديلات خاطئة في الإعدادات.

وشدد على أن الخدمات عادت إلى العمل بشكل فعال وإلى الوضع الطبيعي.

كان مارك زوكربيرج، صاحب شركة "فيسبوك"، اعتذارًا إلى المستخدمين الذين تأثرت أعمالهم وحياتهم بالعطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركته.

وقال "زوكربيرج"، في أول تعليق له بعد عودة هذه التطبيقات إلى العمل، في تدوينة نشرها عبر موقع "فيسبوك": "فيسبوك، وإنستجرام، وواتساب، وماسنجر يعودون للعمل الآن، آسف على التعطيل اليوم، أعرف مدى اعتمادكم على خدماتنا للبقاء على تواصل مع الأشخاص الذين تهتم بهم".

وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وإنستجرام بوجود صعوبة في تسجيل الدخول إلى حساباتهم ومتابعة منشوراتهم ويومياتهم المختلفة.

وعادت خدمات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل من جديد بعد تعطل لأكثر من 6 ساعات كاملة، لتكشف الشركة أنها لم تتعرض لاختراق مشيرة إلى وجود عطل.

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