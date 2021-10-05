احتجاز نجل شاروخان الي 7 أكتوبر ورفض كفالته

رفضت محكمة مومباي، خروج أريان خان نجل شاروخان بكفاله بعد احتجازه على زمة قضية حيازة مواد مخدرة، فقامت برفض الطلب.



وقامت المحكمة بإرسال نجل شاروخان هو و7 من أصدقاءه إلى السجن حتى يوم 7 أكتوبر الجاري.





وقام محامي أريان خان بتقديم طلب كفالة، وقال إن موكله لم يُعثر بحوزته على أي مخدرات، ولكن المحكمة قررت احتجازهم لاستكمال التحقيق.





يذكر أن قام نجوم بوليوود بدعم النجم شاروخان وابنه مثل سلمان خان، ديبيكا بادكون وكاران جوهر،وعاليا بهات وغيرهم من النجوم.