الاتحاد الإفريقي للتشييد: مصر أولى بالاستثمارات في القارة السمراء

قال المهندس حسن عبدالعزيز حسن، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن استثمارات أفريقيا وخيرها مصر أولى به ويجب أن تستثمر بشكل أكبر من الاستثمارات الحالية خاصة في ظل ترحيب أفريقي بالاستثمارات والشركة المصرية التي لها تاريخ طويل من الإنشاء والتشييد في القارة السمراء.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بالتوجه إلى أفريقيا من أجل زيادة الاستثمارات فيها من أجل تحسين حياة الأشقاء الأفارقة ودخول أسواق جديدة تمثل العمق الاقتصادي والاستراتيجي لمصر.





وأشار رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إلى أن أفريقيا لا يصح أن تبنى بأيدي أجنبية لأن الشركات الأجنبية تتسبب في تهديد الأمن الاجتماعي حيث تعمل على تهميش الموارد المحلية للدول التي تدخلها وهذا يزيد معدلات البطالة ويؤثر بالسلب على دول القارة.





وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن هناك عدة عوائق تقف أمام الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في إفريقيا ومن بينها قلة عدد البنوك المصرية وعدم تسيير رحلات طيران كثيرة من قبل شركة مصر للطيران داخل القارة بشكل يلبي احتياجات رجال الأعمال المصريين.



