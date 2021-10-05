اليوم ذكرى ميلاد الفنان ماهر عصام

تعتبر بداية ماهر عصام في مشوار الفن مع المخرج يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس" عام 1986، والذي شارك فيه وهو طفل في سن 10 سنوات.





وشارك بعدها في فيلم "التعويذة" عام 1987، مع نخبة من النجوم منهم محمود ياسين ويسرا، وظهر بنفس العام مع عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى، ثم توالت أعماله الفنية.





توفى في سن مبكرة عن عمر 38 عامًا عام 2017 وسط صدمة داخل الوسط الفني.







