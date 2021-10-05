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اليوم ذكرى ميلاد الفنان ماهر عصام

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:49 ص
ماهر عصام
ماهر عصام
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، حيث ولد عام 1979.

تعتبر بداية ماهر عصام في مشوار الفن مع المخرج يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس" عام 1986، والذي شارك فيه وهو طفل في سن 10 سنوات.


وشارك بعدها في فيلم "التعويذة" عام 1987، مع نخبة من النجوم منهم محمود ياسين ويسرا، وظهر بنفس العام مع عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى، ثم توالت أعماله الفنية.


توفى في سن مبكرة عن عمر 38 عامًا عام 2017 وسط صدمة داخل الوسط الفني.



الكلمات المفتاحية

منوعات ماهر عصام فن ذكرى وفاة بروفايل

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