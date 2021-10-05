ضبط 2000 لتر سولار قبل البيع في السوق السوداء بالدقهلية

نجحت مديرية تموين الدقهلية في ضبط ألفين لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء فى مركز ميت غمر.





حيث تم تشكيل فريق عمل رقابي للمرور على المستودعات ومحطات البنزين والمواد البترولية للتأكد من انتظام العمل ومدى التزامهم بالتعليمات والقوانين التموينية وعدم التلاعب بالاسعار الرسمية.





وتشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم واحمد مجدى المفتشان بالمديرية وأسفرت عن ضبط ضبط محطة لتموين السيارات لمخالفته القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع عدد ألفين لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة.





وتم ضبط محطة لتموين السيارات بناحية بشالوش ومحطة أخرى ناحية أتميدة لعدم إعلانهما عن أسعار المنتجات البترولية داخل المحطة.





كما تم ضبط موزع غاز منزلى بناحية كوم النور لبيعه اسطوانات غاز منزلى بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وتشدد مديرية تموين الدقهلية أنه فى حالة ثبوت أى مخالفات تموينية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



