Advertisements

ضبط 2000 لتر سولار قبل البيع في السوق السوداء بالدقهلية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
نجحت مديرية تموين الدقهلية في ضبط ألفين لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء فى مركز ميت غمر.

حيث تم تشكيل فريق عمل رقابي للمرور على المستودعات ومحطات البنزين والمواد البترولية للتأكد من انتظام العمل ومدى التزامهم بالتعليمات والقوانين التموينية وعدم التلاعب بالاسعار الرسمية.

وتشكلت الحملة برئاسة سامى ابراهيم واحمد مجدى المفتشان بالمديرية وأسفرت عن ضبط ضبط محطة لتموين السيارات لمخالفته القانون ١٠٩ لسنة ١٩٨٠ لتجميع عدد ألفين لتر سولار قبل بيعهم في السوق السوداء وتم التحفظ عليهم لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتم ضبط محطة لتموين السيارات بناحية بشالوش ومحطة أخرى ناحية أتميدة لعدم إعلانهما عن أسعار المنتجات البترولية داخل المحطة.

كما تم ضبط موزع غاز منزلى بناحية كوم النور لبيعه اسطوانات غاز منزلى بأزيد من السعر الرسمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وتشدد مديرية تموين الدقهلية أنه فى حالة ثبوت أى مخالفات تموينية سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تأتي الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ز عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السولار الدقهلي

أخبار تهمك

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ حوالي 5 ساعات

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حادث مروري مروع أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 17 ساعة

رد فعل قوي من نجم الأهلي بشأن مستحقاته

منذ يوم

عاجل.. ‏عودة فيسبوك وواتس آب وإنستجرام للعمل

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 21 ساعة

أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

مبابي يكسر صمته ويكشف تفاصيل مثيرة حول رحيله عن باريس

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

شرطة التموين: ضبط 27 ألف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

إحباط محاولة ترويج 39 ألف لتر مواد بترولية في السوق السوداء بمحطة وقود بطوخ

مصادرة 6 آلاف لتر سولار وضبط صاحب محطة وقود إمتنع عن البيع فى الدقهلية

ضبط 6000 لتر سولار بمحطة تموين بشربين

ضبط مواد بترولية وأسمدة غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية

ضبط 3000 لتر سولار مدعوم في حملة تموينية في الدقهلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:18 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

06:57 ص

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

03:16 ص

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements