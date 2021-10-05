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"ضربه بحجر على راسه".. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل شاب دافع عن أخته بأبوالنمرس

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 07:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل شاب يدعى "مصطفى"، يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد دفاعه عن شقيقته من تحرش شباب آخرين بها.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب كان مع شقيقته في يحضران حفل زفاف، وفي أثناء عودتهما تعرضت شقيقته للتحرش من المتهمين، فغضب شقيقها وتشاجر معهم فالتقط المتهم الرئيسي حجرًا من الأرض وهشم به رأس الضحية.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد آخرين في منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، بعد مشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة شقيقة الضحية.

أسفرت الواقعة عن مقتل الشاب "مصطفى" 22 سنة، بعد نقله إلى المستفشى التي أقام فيها يومًا واحدًا، ولكنه توفى متأثرًا بجراحه، وتحرر المحضر اللازم، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق في القضية.

الكلمات المفتاحية

قتل حوادث قتل الجيزة أبوالنمرس

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