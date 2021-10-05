حبس 3 أشخاص بتهمة قتل شاب دافع عن أخته بأبوالنمرس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 أفراد 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه لهم تهمة تهشيم رأس شاب وقتله بعدما تشاجر معهم نتيجة معاكستهم لشقيقته والتحرش بها خلال حضورهم فرح بمنطقة أبو النمرس.





كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل شاب يدعى "مصطفى"، يبلغ من العمر 22 عامًا، بعد دفاعه عن شقيقته من تحرش شباب آخرين بها.





وأوضحت التحقيقات أن الشاب كان مع شقيقته في يحضران حفل زفاف، وفي أثناء عودتهما تعرضت شقيقته للتحرش من المتهمين، فغضب شقيقها وتشاجر معهم فالتقط المتهم الرئيسي حجرًا من الأرض وهشم به رأس الضحية.





كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد آخرين في منطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، بعد مشاجرة بينهم بسبب معاكسة فتاة شقيقة الضحية.



