الطالع الفلكى الثّلاثَاء 5/10/2021..تَوَاصُلْ مُحْتَمَلْ!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثّانية و41 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرّابعة و46 ديقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 16 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الصّرْفَة من 3 أكتوبر - 15 أكتوبر.





اليوم 25 تُوت قبطى ، 5 تِشْرين أوَّل رُومى ، 28 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - كلهم بيئولو ياريت، اللى فِالجنّة بيئولو ياريتنا كنّا كَتّرنا ، واللى فِالنّار يئولو ياريتنا ما عملنا ولا أزنبْنَا.(نعيمة الصغير من فيلم ممنوع فى ليلة الدّخلة-1976)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*الليلة الكَحْلا

هى عندما يكون القمر فى أضعف نقطة له بحيث لاتكون بقعة ضوء فى الليل، إنها الليلة الأصعب التى تسبق إنبلاج الفجر أو المَخَاض الذى يسبق الولادة، فترة مُناسبة فى ثقافة التنجيم لإخفاء الكنوز أو تقفيل الأعمال بصورة نهائية دون النظر للوراء فما كان قد كان وأنتهى الأمروالمُناسب الآن هو إنتظار الولادة الجديدة فى الواحدة و5 دقائق ظهر غدٍ الأربِعَاء بتوقيت القاهرة بمشيئة الله تَعَالى ،لا يجب عليك البكاء على مشاكلك أو الرّثَاء لحالك، التوتروالميل للكآبة مُرتفع الليلة لكن الولادة للقمرالجديد تعدك بالتفاؤل والفَرَجْ بعد الضّيق بمشيئة الله تَعَالى.





فى ثقافة التنجيم الهندى فهذه الليلة مُناسبة للإنسحاب من الضجيج والزّحام وأداء أنشطة روحانيّة أو حرق البخور التى تساعد على التحرر من التوتّر والقلق فى غرفة هادئة بعيداً عن الآخرين ، كما أنّ عدم وجود أى ضوء فى السّماء باستثناء ضوءالنجوم يعنى أن الليلة مُلائمة للقيام بأعمال تتصف بالخفاء كأن نرغب فى تخزين الأموال فى البنوك أو نقل مُمتلكات من منزل لآخر دون لفت الأنظار الحاسدة، تطهيرالمنزل من الحشرات والجراثيم والقوارض ، إنهاء علاقة مُزعجة بطريقة لطيفة وبأقل قدر مُمكن من الخسائر ودون إراقة ماء الوجه لكلا الطرفين ، تنظيف المنزل من الكراكيب أو الخردة بالتخلص منها نهائيّاً والتى تقوم بإرسال موجات سلبيّة تؤذينا دون أن نشعر،الحركة فى توقيتٍ مُظلم ليست مُعضّدة، تخيل نفسك ترغب فى التحرك داخل غرفة نومك التى تعرفها تماماً لكن لا يوجد ضوء ،غالباً ستصدم جسدك بأىّ غرض مهما كانت درجة معرفتك بكل شبر من الغرفة ،عدم وجود ضوء سيؤدّى بالضرورة لدخولك فى حالة الفوضى والمشاكل لذا فهذه الليلة يُشدّد فيها على التنسّك والعبادة وأداء الواجبات الدينيّة والإنسحاب من الزيارات والتجمّعات والمكوث داخل المنزل،عند نهاية الشهر القمرى أنت مدعوّ للتعامل مع الإناث من حولك باحترامٍ شديد وألا تتسبب فى إيذاء قطّة خصوصاً السوداء ،كما أنّ الحَدَسْ/الإحساس لدى المرأة زوجتك شقيقتك و والدتك مُرتفع وعليك أخذ توقعاتهنّ على مَحْمَل الجدّ فى هذا التوقيت، الرّؤى المنامية الصادقة واردة الحدوث للجميع والأكثر للنساء والفتيات ، المرأة فى هذا التوقيت لها مهارات القطة الطاهرة التى تتمكن من الإستماع للموتى فى قبورهم التواصل مع البَرْزَخْ/ بوّابة العالم الآخَر وليس الجان.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الثور: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين ، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.





برج الجوزاء: ضع مشاعرك تحت السّيطرة وعامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من القدرة الذهنيّة أو التعليم، خاطب الناس على قدر عقولهم.





برج السّرطان: حاول تعديل بوصلتك بمايتناسب مع مهاراتك والوظائف والفرص المُتاحة، حاول أن ترضى بالعمل المُتاح طالما بالحلال.





برج الأسد: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول ، إذا كان حبيبك عسل.





برج العذراء: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الميزان: تمد يد العوْن للآخرين كعادتك حتى فى أكثر أوقاتك إنشغالاً وتوتراً بدون تأفؤف أو إمتعاض، وهذا عشم الناس فيك.





برج العقرب: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج القوس: المواقف الصعبة لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجدى: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: أنت مُعرّض لوعكة صحيّة بسبب إصرارك بعناد على عدم الإكتراث بحماية جسدك من لفحات البرد فى المساء، درهم وقاية.





برج الحوت: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجاز،تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.















