ماكرون: أتمنى أن تتلاشي التوترات مع الجزائر قريبًا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة لراديو فرانس إنتر، الثلاثاء، إنه يأمل في أن تنحسر التوترات الدبلوماسية مع الجزائر قريبًا.





واضاف ماكرون: "أمنيتي هي أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنني أعتقد أنه من الأفضل التحدث مع بعضنا البعض وإحراز تقدم"، مضيفا أن علاقاته "ودية للغاية" مع الرئيس الجزائري. واستدعت الجزائر، السبت، سفيرها في باريس، مشيرة إلى تصريحات منسوبة إلى ماكرون، نقلتها صحيفة لوموند قال فيها إن حكام الجزائر أعادوا كتابة تاريخ استعمارها على أساس "كراهية فرنسا".



