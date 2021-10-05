Advertisements
ماكرون: أتمنى أن تتلاشي التوترات مع الجزائر قريبًا
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:58 ص
منار طارق
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة لراديو فرانس إنتر، الثلاثاء، إنه يأمل في أن تنحسر التوترات الدبلوماسية مع الجزائر قريبًا.
واضاف ماكرون: "أمنيتي هي أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنني أعتقد أنه من الأفضل التحدث مع بعضنا البعض وإحراز تقدم"، مضيفا أن علاقاته "ودية للغاية" مع الرئيس الجزائري. واستدعت الجزائر، السبت، سفيرها في باريس، مشيرة إلى تصريحات منسوبة إلى ماكرون، نقلتها صحيفة لوموند قال فيها إن حكام الجزائر أعادوا كتابة تاريخ استعمارها على أساس "كراهية فرنسا".
في اليوم التالي، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بحسب الجيش الفرنسي.ويأتي الخلاف على رأس توترات الأسبوع الماضي عندما قالت فرنسا إنها ستخفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني دول شمال إفريقيا، مما أثار احتجاجًا رسميًا من الجزائر.