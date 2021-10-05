ماكرون: يجب أن ترسل مجموعة العشرين رسالة واضحة إلى طالبان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قمة مجموعة العشرين المقبلة يجب أن تبعث برسالة واضحة إلى طالبان في أفغانستان بشأن شروط الاعتراف الدولي.





وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر بثت، اليوم الثلاثاء، قال ماكرون إن هذه الشروط يجب أن تشمل المساواة للمرأة، والوصول إلى العمليات الإنسانية الأجنبية وعدم التعاون مع الجماعات الإرهابية الإسلامية. واضاف: "أعتقد أن الاعتراف الدولي يجب أن يكون له ثمن، وكرامة المرأة الأفغانية، والمساواة بين الرجل والمرأة، يجب أن تكون واحدة من النقاط التي نصر عليها، ويجب أن تكون شرطًا لنا".





في إشارة إلى قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في روما في وقت لاحق من هذا الشهر، قال ماكرون: "سنتحدث عن أفغانستان. يجب علينا بكل تأكيد، أن نقول نحن، الأوروبيون، والأمريكيون، والصين، وروسيا، والقوى الكبرى في أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية جميعًا، يجب أن تكون لدينا رسالة واضحة جدًا مفادها أننا سنضع شروطًا للاعتراف بطالبان ".





وعلي صعيد اخر، قال ماكرون إنه يأمل في أن تنحسر التوترات الدبلوماسية مع الجزائر قريبًا. واضاف "أمنيتي هي أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنني أعتقد أنه من الأفضل التحدث مع بعضنا البعض وإحراز تقدم"، مضيفا أن علاقاته "ودية للغاية" مع الرئيس الجزائري. واستدعت الجزائر، السبت، سفيرها في باريس، مشيرة إلى تصريحات منسوبة إلى ماكرون، نقلتها صحيفة لوموند قال فيها إن حكام الجزائر أعادوا كتابة تاريخ استعمارها على أساس "كراهية فرنسا".



