كشفت تقارير صحفية إسبانية، كواليس مناقشة إدارة برشلونة لتحديد مصير الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا.





مفاجأة.. كواليس مناقشة إدارة برشلونة مصير رونالد كومان

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، اجتمع مع نائبه رافائيل يوسيتي على الغذاء، الخميس الماضي.





وأعرب لابورتا عن غضبه الشديد من الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وقال لابورتا إن الوضع مع كومان غير قابل للحل، لا سيما وأن والمدرب يصر على اللعب بثلاثي في الخلف ووضع اللاعبين الشباب على مقاعد البدلاء.





وأشارت سبورت، إلى أن وسائل الإعلام وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، أيقنو من هذا الاجتماع أن مباراة أتلتيكو مدريد، ستكون الأخيرة لكومان مع البارسا.





وعقب نشر الإعلام الإسباني لقرار إقالة كومان عقب مباراة أتلتيكو، قرر لابورتا الاتصال بالمدرب الهولندي مساء الجمعة للتحدث معه حول أوضاع الفريق.





وكان الهولندي أول من تفاجأ بهذه المكالمة، كما أنه رتب لعقد اجتماع مع لابورتا، صباح السبت، قبل أن يستقل الفريق طائرة أخرى للذهاب إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو.





وبعد ذلك الاجتماع، ارسل رئيس برشلونة رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة برشلونة عبر تطبيق "واتس آب"، ليبلغهم أن المدرب الهولندي مستمر مع الفريق.





والذي دفع لابورتا لهذا الأمر، هو أن معظم أعضاء البارسا أن كومان سيرحل يوم السبت، ولم يرغب الرئيس أن يعلم الأعضاء من الإعلام أن موقفه تغير صوب المدرب الهولندي.





وصرح لابورتا بالفعل ظهر السبت، بأن كومان مستمر بغض النظر عن نتيجة مباراة أتلتيكو، وأن المدرب الهولندي يستحق هامشًا من الثقة.