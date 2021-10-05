5 صفقات مدوية للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

صرح أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي أنه يجب وجود دعم من الدولة للأندية الشعبية في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين.





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وقال أبوجريشة في تصريحات تلفزيونية:" الأندية الشعبية ستعاني بشدة في الفترة المقبلة وإذا لم يكن في الموسم الحالي فسيكون في الموسم المقبل، لابد من دعم الأندية الشعبية لمواجهة أندية الشركات في أسعار اللاعبين".





وأضاف :"بعد ذلك سنلعب بطولة دوري الشركات التي تصرف الملايين ولست معترضا على الأمر ولكن يجب أن يتم دعم الأندية الشعبية من الدولة".





وعن التعاقدات التي أبرمها الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علق أبوجريشة قائلا:" نجحنا حتى الآن في التعاقد مع كل من محمد الترهوني وأحمد عادل عبدالمنعم وعصام صبحي وعمر رضوان وأحمد عيد ونحاول التعاقد مع لاعب إفريقي ولم نستقر عليه بعد لأننا نتابع عددا من اللاعبين".





وعن مصير شكري نجيب، اختتم أبوجريشة تصريحاته قائلا:" شكري نجيب مستمر معنا وننتظر المجلس القادم لكي يجدد تعاقده".