Advertisements

5 صفقات مدوية للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
ريهام عبدالمحسن
صرح أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية في الإسماعيلي أنه يجب وجود دعم من الدولة للأندية الشعبية في الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار اللاعبين.

5 صفقات مدوية للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي
وقال أبوجريشة في تصريحات تلفزيونية:" الأندية الشعبية ستعاني بشدة في الفترة المقبلة وإذا لم يكن في الموسم الحالي فسيكون في الموسم المقبل، لابد من دعم الأندية الشعبية لمواجهة أندية الشركات في أسعار اللاعبين".

وأضاف :"بعد ذلك سنلعب بطولة دوري الشركات التي تصرف الملايين ولست معترضا على الأمر ولكن يجب أن يتم دعم الأندية الشعبية من الدولة".

وعن التعاقدات التي أبرمها الدراويش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، علق أبوجريشة قائلا:" نجحنا حتى الآن في التعاقد مع كل من محمد الترهوني وأحمد عادل عبدالمنعم وعصام صبحي وعمر رضوان وأحمد عيد ونحاول التعاقد مع لاعب إفريقي ولم نستقر عليه بعد لأننا نتابع عددا من اللاعبين".

وعن مصير شكري نجيب، اختتم أبوجريشة تصريحاته قائلا:" شكري نجيب مستمر معنا وننتظر المجلس القادم لكي يجدد تعاقده".

الكلمات المفتاحية

الاهلي الاسماعيلي ابوجريشة

أخبار تهمك

عاجل.. حادث مروري مروع أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ 36 دقيقة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

5 صفقات مدوية للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 19 ساعة

أفشة يغيب عن مواجهة الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية.. برشلونة يخطط لخطف صفقة ريال مدريد الكبري

أبو جريشة: الإسماعيلي سيلعب بجدية أمام الإفريقي

صفقة مدوية تقترب من ريال مدريد مجانًا

صدمة كبرى لجماهير ريال مدريد بشأن الميركاتو الصيفي

آرسنال يخطط لعقد 3 صفقات في الميركاتو الصيفي

سامى يجهز «غزال» لقيادة وسط سموحة ومنافسة مع حمص وحليمو فى الدورى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:18 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

03:16 ص

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

09:07 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements