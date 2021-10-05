يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل انطلاق فعاليات الجولة التاسعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.





تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

تلقى ريال مدريد هزيمة غير متوقعه أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كورنيلا البرات"، بهذه النتيجة توقف رصيد الميرينجي عند النقطة 17، فيما ارتفع رصيد إسبانيول إلى النقطة 9 في المركز ال13 في ترتيب الدوري.





على جانب آخر انتهت قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي جمعت أتليتكو مدريد ضد برشلونة، بفوز "الروخيبلانكوس" بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ليرتفع رصيد أتليتكو إلى النقطة 17 في المركز الثاني فيما توقف رصيد البارسا عند النقطة 12 في المركز التاسع.





وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 ريال مدريد17

2 أتليتكو مدريد17

3 ريال سوسيداد 17

4 إشبيلية 14

5 أوساسونا14

6 رايو فاييكانو13

7 أتليتيكو بلباو13

8 فالنسيا12

9 برشلونة12

10 ريال بيتيس12

11 فياريال 11

12 مايوركا11

13 إسبانيول9

14 إلتشي9

15 سيلتا فيغو7

16 قادس7

17 غرناطة6

18 ليفانتي4

19 ديبورتيفو ألافيس3

20 خيتافي1



