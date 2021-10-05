أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي يزورون تايوان وسط التوترات الصينية المتصاعدة

قالت وزارة الخارجية بالجزيرة، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من بينهم وزير دفاع سابق سيزورون تايوان هذا الأسبوع، وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين تايبيه وبكين وعلى الرغم من معارضة الصين.





تأتى رحلتهم بعد أن قامت الصين بإرسال ما يقرب من 150 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوى التايوانية على مدى أربعة أيام تبدأ فى الأول من أكتوبر، وهو عطلة العيد الوطنى للصين. تزعم الصين أن تايوان تحكمها ديمقراطيًا على أنها أراضيها الخاصة بها وتغضب دائمًا من أي رحلات يقوم بها مسؤولون أجانب إلى الجزيرة.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو إن الوفد سيرأسه آلان ريتشارد رئيس مجموعة الصداقة التايوانية بمجلس الشيوخ الفرنسي الذي شغل منصب وزير دفاع البلاد من 1997 إلى 2002 في عهد الرئيس جاك شيراك. زار ريتشارد تايوان مرتين من قبل، في عامي 2015 و2018.









قالت أوي إن ريتشارد سيأتي على الرغم من ضغوط الصين. وأضافت "لقد تأثرنا كثيرا بهذا الأمر ونعجب به"، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. ووفقًا لتقارير إعلامية فرنسية وتايوانية، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين هم ماكس بريسون وأندريه فاليني، وكلاهما نائبا لرئيس مجموعة الصداقة، وسكرتير المجموعة أوليفييه كاديتش.





ليس لفرنسا، مثل معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها باعت سابقًا أسلحة للجزيرة - ست فرقاطات في عام 1991، و60 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000 في العام التالي. وفي مارس، حذرت السفارة الصينية في باريس من لقاء المشرعين مع المسؤولين التايوانيين، مما أدى إلى رفض وزارة الخارجية الفرنسية، التي قالت إن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي لهم الحرية في مقابلة من يريدون عند سفرهم.



