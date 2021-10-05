Advertisements

رئيسة تايوان تحذر من عواقب "كارثية" إذا سقطت في يد الصين

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
منار طارق
وكتبت الرئيسة تساي إنغ وين في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز، اليوم الثلاثاء، أن سقوط تايوان في أيدي الصين سيؤدي إلى عواقب "كارثية" على السلام في آسيا، وإذا تعرضت للتهديد فستفعل تايوان كل ما يلزم للدفاع عن نفسها.

واجهت تايوان، التي تطالب الصين بها كأرض ذات سيادة، تصعيدًا هائلًا للضغط من بكين منذ يوم الجمعة، حيث حلقت 148 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدى أربعة أيام. وألقت الصين باللوم على الولايات المتحدة، أهم داعم ومورد دولي لتايوان للأسلحة، في تصاعد التوترات، بينما وصفت تايوان الصين بـ "الجاني الرئيسي" في الوضع الحالي.

وكتبت تساي في مجلة فورين أفيرز، مع تزايد إدراك الدول للتهديد الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني، يجب أن تفهم قيمة العمل مع الجزيرة. واضافت "وعليهم أن يتذكروا أنه إذا سقطت تايوان، فإن العواقب ستكون كارثية على السلام الإقليمي ونظام التحالف الديمقراطي. وسيشير ذلك إلى أنه في التنافس العالمي للقيم اليوم، فإن الاستبداد له اليد العليا على الديمقراطية".

تعتقد الصين أن تساي انفصالية لرفضها قبول أن تايوان جزء من "صين واحدة"، وقطعت الحوار. وتقول تساي إن تايوان دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي. واوضحت أن تايوان لا تسعى إلى مواجهة عسكرية، وتريد تعايشًا سلميًا ومستقرًا ويمكن التنبؤ به ومتبادل المنفعة مع جيرانها.


واضافت تساي "لكن إذا تعرضت ديمقراطيتها وأسلوب حياتها للتهديد، فإن تايوان ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها"، موضحة أن الشعب التايواني "سينتفض" إذا تعرض وجود تايوان للتهديد بعد أن أوضح أن الديمقراطية غير قابلة للتفاوض. وجددت الدعوة إلى إجراء محادثات مع الصين، طالما أن ذلك يحدث بروح المساواة ودون شروط سياسية مسبقة، وهو أمر رفضته بكين مرارًا وتكرارًا.

وتابعت "وسط تدخلات جيش التحرير الشعبي اليومية تقريبًا، يظل موقفنا من العلاقات عبر المضيق ثابتًا: لن تنحني تايوان للضغط، لكنها لن تتحول إلى مغامرة، حتى عندما تتراكم الدعم من المجتمع الدولي.. تمثل تايوان، بحكم وجودها ذاته وازدهارها المستمر، في آن واحد إهانة للسرد وعرقلة للطموحات الإقليمية للحزب الشيوعي الصيني."

الكلمات المفتاحية

تايوان الصين

أخبار تهمك

أفشة يغيب عن مواجهة الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حادث مروري مروع أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ 35 دقيقة

تصريح مهم من وزير التعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

5 صفقات مدوية للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تايوان تدافع عن صفقة أسلحة أمريكية بعد تهديد الصين بفرض عقوبات

الصين تحتجز 3 تايوانيين بسبب شكوك تتعلق بالأمن القومي

الصين تتدخل في الانتخابات في تايوان

رئيسة تايوان ترفض عرض الصين بتوحيد البلدين

رئيسة تايوان تدافع عن قانون مكافحة التدخل السياسي الصيني

الصين تراقب عن كثب انتخابات تايوان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:18 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

03:16 ص

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

09:07 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements