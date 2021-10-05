Advertisements

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 09:30 ص
ليفربول
ليفربول
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل إنطلاق فعاليات الجولة الثامنة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

انفرد تشيلسي بصدارة "البريميرليج" بعد فوزه على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ستامفورد بريدج".

وانتهت قمة الجولة السابعة والتي جمعت حامل لقب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي فريق مانشستر سيتي بنظيره ليفربول، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "آنيفيلد".

كما حقق أرسنال فوزاً صعباً على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ليرتفع بذلك رصيد سبيرز إلى النقطة 12 في المركز الثامن بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 10 في المركز العاشر في ترتيب الدوري.

وفي لقاء آخر حقق برينتفورد الفوز على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرلج، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الصاعد حديثاً "للبريميرليج" فريق برينتفورد إلى النقطة 12 في المركز السابع، فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 11 في المركز التاسع.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:
1 تشيلسي16
2 ليفربول15
3 مانشستر سيتي14
4 مانشستر يونايتد14
5 إيفرتون14
6 برايتون14
7 برينتفورد12
8 توتنهام هوتسبر12
9 وست هام يونايتد11
10 أستون فيلا10
11 آرسنال10
12 ولفرهامبتون9
13 ليستر سيتي8
14 كريستال بالاس7
15 واتفورد7
16 ليدز يونايتد6
17 ساوثهامبتون4
18 بيرنلي3
19 نيوكاسل يونايتد3
20 نورويتش سيتي1

الكلمات المفتاحية

ليفربول تشيلسي الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

منذ حوالي 13 ساعة

5 صفقات مدوية للإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. كواليس مناقشة إدارة برشلونة مصير رونالد كومان

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ميدو يفجر قنبلة موقوتة عن مستقبل صلاح مع ليفربول

منذ يوم

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة نارية في الطريق إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

أفشة يغيب عن مواجهة الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

محامي الزمالك يكشف آخر تطورات قضية كهربا

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ 39 دقيقة

شوبير يتهم وائل جمعة بالكذب ويوجه رسالة نارية إلى كيروش

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة القرن.. كارتيرون يستقر على بديل أشرف بن شرقي

منذ يوم

عاجل.. حادث مروري مروع أعلى كوبري أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز توتنهام على وست هام يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا

صراع مشتعل.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات اليوم الأحد

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:18 ص

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

تصريحات جديدة من إثيوبيا بخصوص سد النهضة وصمت الوحوش من مصر والسودان

08:35 م

عاجل.. أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة "فيسبوك" للعمل

03:16 ص

عاجل - الكشف عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

02:06 م

أزمة جديدة تضرب كومان في برشلونة.. طالع التفاصيل

06:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements