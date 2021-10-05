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بمستهل التعاملات .. ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب ، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع .
 
ارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 10440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2278 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 12786 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4070 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 3619 نقطة.

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