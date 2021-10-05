وفاة المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض

توفى صباح اليوم المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مكتب شئون امن الدولة طوارئ برئاسة الجمهورية.



وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مكتب شئون أمن الدولة طوارئ بالقرار رقم 2264 لسنة 2016 بتجديد ندب المستشار هشام أبو علم لرئاسة المكتب، كما شغل منصب مساعد وزير العدل للمحاكم سابقا.