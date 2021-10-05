وزيرة البيئة تلتقي ونظيرها الإسباني لتبادل الآراء حول الأوضاع العالمية



التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد هوجو موران وزير الدولة للبيئة بالمملكة الأسبانية والوفد المرافق له وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مصر حاليا.



وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بمشاركة وزير البيئة الإسباني والوفد المرافق بالمؤتمر ومؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأسبانية فى العديد من المجالات وترحبيها بزيارة إسبانيا وبلجيكا خلال الفترة القادمة.





قضية ندرة المياه واثار التغيرات المناخية



وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون فى مجالات حماية المياه وترشيد استهلاكها وقضية ندرة المياه وأثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية، ونقل التكنولوجيا الإسبانية فى هذا المجال حيث تعد قضية المياه من القضايا التى تتأثر بتغير المناخ، لذا فقد نفذت مصر العديد من المشروعات لترشيد استهلاك المياه منها برامج ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة وإعادة استخدام المياه بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.



كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية فى مجال الرصد اللحظي لنوعية المياه بالبحيرات المصرية لحمايتها من التلوث واجراءات مصر في حماية الشواطئ وإعادة استخدام المياه من السيول والأمطار والخبرات المصرية فى تلك المجالات حيث تعد مصر من الدول التى تعيد استخدام المياه لأكثر من أربع مرات.



التغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمى



وأشاد وزير البيئة الإسباني باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلى والعالمي لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الأفريقية.



تحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية



اتفق الوزيران على التعاون ونقل الخبرة المصرية فى مجالات تحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية وحماية الشواطئ وإنشاء السدود ونظام الإنذار المبكر للسيول والأمطار بالإضافة الى تقديم الدعم للتعاون البحثي فى مجال توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة نقص المياه علاوة على التعاون فى مجال حماية المسطحات المائية من التلوث وترشيد استهلاك المياه مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الاتحاد الأوروبي.