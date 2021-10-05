قمة الاتحاد الأوروبي تبحث عن إجابات بشأن الصين واستراتيجية الولايات المتحدة

سيسعى زعماء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 إلى اتباع نهج جديد تجاه الصين، اليوم الثلاثاء، في أول قمتهم بشأن الاستراتيجية الصينية الأوروبية منذ أن فرضت الكتلة عقوبات على بكين في مارس وواجهت انتقامًا، مما يهدد اتفاقية استثمار جديدة.





إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين صينيين في 22 مارس بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما تنفيه بكين. وتعرض الاتحاد الأوروبي على الفور لفرض عقوبات على المشرعين في البرلمان الأوروبي، مما أدى إلى تجميد الموافقة على اتفاق الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا.





وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "سعى الاتحاد الأوروبي إلى تجنب المواجهة مع بكين، لكن لم يعد بإمكاننا اعتبار الصين شريكًا تجاريًا حميدًا".





في منطقة ريفية في سلوفينيا، سيستمع قادة الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول كيفية محاولة الكتلة إظهار قوتها في الشؤون الدولية بعد أن وافقت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا سرًا على تحالف عسكري لمواجهة الصين، باستثناء فرنسا.





بصفته أكبر كتلة تجارية في العالم، يتمتع الاتحاد الأوروبي بالسلطة في وضع القواعد التي يمكن أن تشكل السياسة خارج حدوده، لكنه فشل مرارًا وتكرارًا في تنسيق سياسة خارجية وعسكرية مشتركة، مما أضعف نفوذه. ويأمل مسؤولون ودبلوماسيون كبار في الاتحاد الأوروبي أن يكون الاجتماع غير الرسمي لحظة لمناقشة أن تصبح أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة وأن تلعب دورًا في تحول السياسة الخارجية لواشنطن إلى آسيا. ولم يتم تعيين أي قرارات ليتم اتخاذها.





وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته إلى سلوفينيا: "لقد أدركت الولايات المتحدة أهمية وجود دفاع أوروبي أقوى وأكثر قدرة.. الأزمات في الجوار الأوروبي هي دعوة لنا للرد".



