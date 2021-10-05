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قرار عاجل من القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:31 ص
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن بعد غد الخميس الموافق 7 أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973، وذلك بدلا من الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر 2021.

وزير القوى العاملة 
وأوضح وزير القوي العاملة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرة عن اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا بذلك لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

يوم الخميس إجازة رسمية
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

ونص القرار أن الإجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر بدلا من يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

وزير القزى العاملة محمد سعفان القوى العاملة القطاع الخاص

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