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بعد تعطيل وسائل التواصل الإجتماعي.. محمد هنيدي: "للناس اللي لسه جاية تويتر"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:39 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
أروي حمدي
حرص الفنان محمد هنيدي ، على التعليق على أزمة تعطيل وسائل التواصل الاجتماعى، مساء أمس الأثنين من خلال صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".


و مازح محمد هنيدي مستخدمي فيس بوك بعدما تعطل موقع التواصل الاجتماعي الشهير عبر العالم وطلب قائلا "للناس اللي لسه جايه تويتر، اسمها تويتة مش بوست، واسمه ريتويت مش شير، واسمه حساب مش صفحة".


ومن جانب أخر شارك الفنان محمد هنيدي في فيلمة الجديد الذي يعرض حاليا في جميع السنيمات بعنوان "الأنس والنمس" وهو من بطولة محمد هنيدي، منه شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف الدسوقي، صابرين، محمود حافظ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

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فيلم الأنس والنمس الفنان محمد هنيدي الفجر الفني

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