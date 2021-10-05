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اليوم.. ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "حرام تروح"

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:40 ص
ماجد المهندس
ماجد المهندس
أروي حمدي
يستعد الفنان العراقي ماجد المهندس، لطرح أغنيته الجديدة بعنوان "حرام تروح"، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر عبر قناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع يوتيوب.


أغنية "حرام تروح" من ألحان أحمد الهرمي، المؤلف أحمد علوي، ومن المتوقع أن تنال الأغنية إعجاب كبير من الجمهور.


ويذكر أن الفنان ماجد المهندس قد طرح منذ فترة أغنية بعنوان "نصاب" وهي من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى، وتسجيل صوت عمر صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد، و ستايلست محمد عيد، ومصور فوتوغرافي فؤاد مفلح، وإشراف عام فائق حسن.



وتقول كلمات الأغنية "إنت اللي قلبك صاب، وأنا اللي قلبي اتصاب، ما كنتش أعرف إن فيه في الحب ناس قلبها نصاب، إنت اللي قلبك صاب وأنا، وأنا، وأنا اللي قلبي اتصاب".

الكلمات المفتاحية

حرام تروح الفنان ماجد المهندس الفجر الفني أغنية نصاب

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