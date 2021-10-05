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أفغانستان تشرع في إصدار جوازات السفر مرة أخرى بعد شهور من التأخير

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
منار طارق
قال مسؤول كبير إن أفغانستان ستبدأ في إصدار جوازات السفر لمواطنيها مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من التأخير.

وقال عالم جول حقاني القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات للصحفيين في كابول إنهم سيصدرون ما بين 5000 و6000 جواز سفر يوميا وسيتم توظيف النساء للتعامل مع وثائق المواطنات.

وقد واجه العديد من الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون الفرار من البلاد، إعاقة سفرهم بسبب التأخير في إصدار جوازات السفر. كانت العملية قد بدأت بالفعل في التباطؤ قبل أن تسيطر طالبان على البلاد في أغسطس.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحركة إن قوات حكومة طالبان دمرت خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يرد تأكيد على أن العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي بدا أنه أخطر هجوم في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية أغسطس. وزعم الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية، المعروف باسم داعش خراسان، أنه نفذ بالفعل هجمات على أهداف تابعة لطالبان ولا يزال غير متصالح مع الحركة التي اجتاحت الانتصار على الحكومة المدعومة من الغرب في كابول في أغسطس.

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه نفذت وحدة خاصة من طالبان عملية ضد عناصر داعش في الحي 17 في كابول شمال المدينة في ساعة متأخرة من مساء الأحد. وصرح في بيان على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن "قاعدة داعش دمرت بالكامل وقتل جميع عناصر داعش بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح".

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات عنيفة في المنطقة وأكد السكان الذين تم الاتصال بهم أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار خلال الليل. وقالت حركة طالبان، التي تقاتل أيضًا بقايا القوات الموالية لأحمد مسعود، زعيم المعارضة من منطقة بنجشير شمال كابول، إنها تسيطر بشكل شبه كامل على البلاد.

لكن أظهرت أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد وسلسلة من الحوادث الأصغر في الأيام الأخيرة في مناطق من بينها ننجرهار على الحدود مع باكستان وبروان شمال كابول أن التهديدات الأمنية لم تختف. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجمات بالقنابل في مدينة جلال أباد بشرق البلاد وكذلك عن هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان الذين احتشدوا خارج بوابات مطار كابول في محاولة يائسة لتأمين مقاعد في رحلات الإجلاء.

الكلمات المفتاحية

جوازات سفر افغانستان

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