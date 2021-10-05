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عاجل.. إيمان الحصري تخضع لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا

الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:35 ص
إيمان الحصري
إيمان الحصري
ريهام كمال
تخضع الإعلامية إيمان الحصري، لعملية جراحية دقيقة الأن في ألمانيا، بعد وعكة صحية شديدة تمر بها منذ عدة أشهر بسبب خطأ طبي.

وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة بها: "تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا
نسأل الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطي أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية، يا رب".

وكانت تعرضت إيمان الحصري، لمعاناة الصحية بسبب خطأ طبي، أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل الماضي ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.


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القاهرة الفجر الفني الإعلامية إيمان الحصري إيمان الحصري ألمانيا

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